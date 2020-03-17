Россия
Новороссийск достопримечательности фото с описанием
Южный город России, находится в Краснодарском крае, является городом-героем. Новороссийск можно назвать хорошим курортным городом. Пляжи с чистой водой, познавательные достопримечательности, природные
Европа
Достопримечательности Парижа самые главные и популярные
Париж всегда считался красивейшим городом Европы, столицей влюбленных, центром искусства и дворцовой изысканной архитектуры. Овеянный романтикой, легендами он привлекает сотни тысяч туристов.
Европа
Самые красивые города Германии по мнению туристов
Германия — не только одна из ведущих экономических стран мира, но и центр европейской культуры. Достаточно взглянуть на карту Европы, и вы поймете, почему. Германия буквально находится в сердце Европы
Россия
Сочи достопримечательности интересные места
Сочи – всемирно известный и престижный Черноморский курорт, а наряду с этим один из самых больших городов мира. Основан город в 1838 году, в те времена он именовался фортом Александрия.
Новороссийск достопримечательности фото с описанием
Достопримечательности Парижа самые главные и популярные
Самые красивые города Германии по мнению туристов
Сочи достопримечательности интересные места
Россия
Новороссийск достопримечательности фото с описанием
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Южный город России, находится в Краснодарском крае
Достопримечательности в мире
Европа
Достопримечательности Парижа самые главные и популярные
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Париж всегда считался красивейшим городом Европы, столицей
Достопримечательности в мире
Европа
Самые красивые города Германии по мнению туристов
011
Германия — не только одна из ведущих экономических
Достопримечательности в мире
Россия
Сочи достопримечательности интересные места
08
Сочи – всемирно известный и престижный Черноморский
Достопримечательности в мире
Европа
Что посмотреть в Коктебеле и окрестностях самостоятельно
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Коктебель – среднестатистический курортный поселок
Достопримечательности в мире
Россия
Хабаровск достопримечательности города
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Хабаровск – крупнейший дальневосточный город, раскинувшийся
Достопримечательности в мире
Европа
Зальцбург достопримечательности за один день
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Зальцбург – один из самых крупных и красивых городов
Достопримечательности в мире
Европа
Достопримечательности Стокгольма фото и описание
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Что нам известно о Стокгольме? Только то, что он является
Достопримечательности в мире
Европа
Достопримечательности Хельсинки за 1 день
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Неоднозначное впечатление возникает у туристов насчет
Достопримечательности в мире
Европа
Достопримечательности Черногории, которые стоит посмотреть
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Черногория – небольшое государство на юго-востоке Европы
Достопримечательности в мире