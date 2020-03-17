Достопримечательности в мире

Россия
Южный город России, находится в Краснодарском крае
Европа
Париж всегда считался красивейшим городом Европы, столицей
Европа
Германия — не только одна из ведущих экономических
Россия
Сочи – всемирно известный и престижный Черноморский
Европа
Коктебель – среднестатистический курортный поселок
Россия
Хабаровск – крупнейший дальневосточный город, раскинувшийся
Европа
Зальцбург – один из самых крупных и красивых городов
Европа
Что нам известно о Стокгольме? Только то, что он является
Европа
Неоднозначное впечатление возникает у туристов насчет
Европа
Черногория – небольшое государство на юго-востоке Европы